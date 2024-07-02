Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Temmuz 2024 19:30
Balıkesir-İzmir Şehir Hastanesi TDS Becayiş
Balıkesir Şehir Hastanesi'nde olan ve İzmir Şehir Hastanesi'ne gelmek isteyen Sözleşmeli TDS var ise bana ulaşabilir mi?

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