Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


02 Temmuz 2024 19:36
Sözleşmeli Personel Aile Birliği Tayini

Merhabalar öncelikle. Nişanlım ile farklı adliyelerde sözleşmeli zabıt katibi olarak çalışıyoruz. Aile birliği tayini için 3 sene bulunduğun komisyonda görev yapıyor olmak gerekiyor diye söylendi. Böyle birşey var mı ?. 1 senemiz dolunca dilekçeyi verebiliyor muyuz? Teşekkürler.

Çok Yazılan Konular

Vakıfbank promosyon güncellemesiZabıt katibi silah taşıma ruhsatı hk.Adalet Bakanlığından Sağlık Bakanlığına kurumlar arası geçişYer değişikliğiEş Tayininden sonra ne zaman tekrar eş tayini yazılır ?2024 yılı havuz tayinleriHizmet gereği atamada mazeret tayini hakkıYİM sınavı tarihiBayram tatiliİcra katibi taşıma silah ruhsatı

Sözlük

fikirlere saygı duyulmaz,insanlara saygı duyulur 3 mavi dil 2 Ovit yaylası 3 fetö şüphelisi diye fişlenen kişiler olduğu iddiası 5 unutulmak 1 2 temmuz 2024 Türkiye Avusturya maçı 1 soyadı 1 limon fiyatındaki ani pahalılık 1 ölüm ayini 1 teşekkürler sözlük 1

Son Haberler

2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar ettiDoğum günü kutlamasında çıkan kavgada 2 kişi bıçaklandıCumhurbaşkanı Erdoğan: Güçlü bir Suriye görmek istiyoruzKripto varlıklara ilişkin sürecin detayları belli olduZimmetine para geçiren banka çalışanı ve nişanlısı tutuklandı

Editörün Seçimi

haizran ayi enflasyon beklentiniz kac arkadaslarYeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdamMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?