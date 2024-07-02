Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


02 Temmuz 2024 19:41
Polis futbol kulüplerine üye olabilir mi?

26 Nisan 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanununa istinaden daha önce 5253 sayılı kanun kapsamında kurulmuş olan Spor Kulüpleri dernek statüsünden çıkarılarak Spor Kulübü Tüzel Kişiliği şeklinde Gençlik ve Spor Bakanlığına devredileceklerdir" kararına kadar Polislerin Futbol Kulüplerine üye olmalarında bir sakınca yoktu. Ancak belirtilen kanunla beraber kulüpler dernek statüsünden çıkarıldığı için kulüp üyeliğinde idari yönden herhangi bir problem olur mu ? Bilgisi olan yardımcı olabilir mi ?

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