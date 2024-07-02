Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


02 Temmuz 2024 20:28
tayin acil
diyelimki iki kurumda onayladı tayin olmak kesinleşti. Süreç nasıl işler? hemen geçiş yapılır mı yoksa belli bir süresi var mıdır?

hsnd
Başbakan Müsteşarı
02 Temmuz 2024 21:42
1 güne de bitebilir çooook uzun da sürebilir tamamen kurumların yazışmasına ve canlarının istemesine bağlı. Kısaca belirli bir süre yok.

sezaiiii
Memur
02 Temmuz 2024 21:43
yani yazışmalar falan bittikten sonra istediğin zaman mı gidiyorsun yoksa belli bir süresi var mı yol izni vb gibi.
hsnd, 26 dk. önce
1 güne de bitebilir çooook uzun da sürebilir tamamen kurumların yazışmasına ve canlarının istemesine bağlı. Kısaca belirli bir süre yok.
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