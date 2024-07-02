tayin acil

diyelimki iki kurumda onayladı tayin olmak kesinleşti. Süreç nasıl işler? hemen geçiş yapılır mı yoksa belli bir süresi var mıdır?

diyelimki iki kurumda onayladı tayin olmak kesinleşti. Süreç nasıl işler? hemen geçiş yapılır mı yoksa belli bir süresi var mıdır?