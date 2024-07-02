KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : oto-danisman-expert


02 Temmuz 2024 21:47
HAGB kararı ve yedek subay

HAGB kararı yedek subay olmaya engel teşkil eder mi ? (Görevini yaptırmamak için direnme suçundan 3 ay )

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