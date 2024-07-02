Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


02 Temmuz 2024 22:06
Lise mezunu iken lisans mezunu olmak

Merhaba arkadaşlar şuan bir üniversitede 4 bli olarak 1 aydır başladım. Lisans mezunu olacam yakın tarihde avantajları ve dezavantajları nelerdir

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