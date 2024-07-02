Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


02 Temmuz 2024 22:39
Bu yıl uzman öğretmenlik işi ne oldu?

2 Temmuz oldu hala bir gelişme yok. Ne olacak bu iş?


Özgürlükzamanı
Memur
02 Temmuz 2024 22:52

Temmuz 15-20 gibi yasalaşır.Yönetmelikler çıkar. Agustos süreç başlar. 24 Kasımda ünvan verilir. Ocakta maaşta tazminat ödenir. Ocakta 1 derecede verilir.


ALİYAS
Daire Başkanı
02 Temmuz 2024 22:53
acele etmeyin
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