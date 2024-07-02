Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


02 Temmuz 2024 23:37
Tayinde ayrılış nasıl yapılıyor?
İlk kez tayinde ayrılış yapacağım. bu konuda deneyimli kişilerden tecrübelerini almak istiyorum. Nerden başlanıyor imza işleri ne kadar sürer , bir günde oluyor mu? bu konuda detaylı anlatırsanız sevinirim. şimdiden teşekkür ediyorum.

Çok Yazılan Konular

2024 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası bekleyenlerEs durumu mazereti eski görev yerine dönüşFarklı şehirde çalışan tayin yapılır mı ?eş durumu tayini sonrası iller arasıÖzel sektör eş durumuASM ye geciss bilgiiillerarasi ankaraderece ve kademe ünvan değişikliği avukatEş durumu kurul

Sözlük

monster 2023 1 Huzur 3 unutulmak 1 hala güzel 1 limon fiyatındaki ani pahalılık 1 soyadı 1 Ovit yaylası 3 gülfeşan 1 karısından fazla maaş alan erkek 1 Top kek 3

Son Haberler

İçerisinde 4 kişinin bulunduğu seyir halindeki araç alev topuna döndüMEB'deki sürekli işçilerin mazerete bağlı yer değiştirme duyurusuOtomotivde en çok satan marka ve modeller belli olduTBMM Genel Kurulu'nda 'Alevi' tartışmasıAntalya'da 15 gün süreyle eylem ve etkinlikler yasaklandı

Editörün Seçimi

haizran ayi enflasyon beklentiniz kac arkadaslarYeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdamMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?