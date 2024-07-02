Tayinde ayrılış nasıl yapılıyor?

İlk kez tayinde ayrılış yapacağım. bu konuda deneyimli kişilerden tecrübelerini almak istiyorum. Nerden başlanıyor imza işleri ne kadar sürer , bir günde oluyor mu? bu konuda detaylı anlatırsanız sevinirim. şimdiden teşekkür ediyorum.

İlk kez tayinde ayrılış yapacağım. bu konuda deneyimli kişilerden tecrübelerini almak istiyorum. Nerden başlanıyor imza işleri ne kadar sürer , bir günde oluyor mu? bu konuda detaylı anlatırsanız sevinirim. şimdiden teşekkür ediyorum.