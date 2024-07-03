Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


03 Temmuz 2024 00:23
Ücretsiz izin

Üniversite hastanesinde hemşire olan bir kişi (5yılını geçmiş, 4/A kadrolu) kendi isteğiyle ücretsiz izin nasıl talep eder? Sıralama olarak.

Dilekçe nasıl verilmelidir? Teşekkürler.

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