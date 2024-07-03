Memurum Ek iş Yapacağım

Merhabalar memurum ve vergilendirmeye tabi olmayan basit usulle vergilendirilen açıkcası ek bi gelir de elde etmeyeceğim bi el beceresi hobimi iş haline getirmek istiyorum. Bunun işin bi dükkan tutup atölye kurmak ve gerekli yasal izinleri alarak atölye mi oluşturmak istiyorum. söz konusu işten herhangi bir menfi beklentim olmadığı gibi sadece atölyede vakit geçirip eş dost arkadaşlarımı ağarlamak ve arasıra vatandaşlardan gelen talebi değerlendirmek, hobimle ilgili atölye vesilesi ile yeni hobidaşlar edinmek amacındayım. örneğin bıçak yapma hobisi, bıçak bileyleme vs böyle bi atölye açarsam resmi olarak bi sorun yaşar mıyım? belediyeden açılış izni alıp kendi markamı oluştursam sorun olur mu ? Bilgisi olanlar esirgemez ise sevinirim

Merhabalar memurum ve vergilendirmeye tabi olmayan basit usulle vergilendirilen açıkcası ek bi gelir de elde etmeyeceğim bi el beceresi hobimi iş haline getirmek istiyorum. Bunun işin bi dükkan tutup atölye kurmak ve gerekli yasal izinleri alarak atölye mi oluşturmak istiyorum. söz konusu işten herhangi bir menfi beklentim olmadığı gibi sadece atölyede vakit geçirip eş dost arkadaşlarımı ağarlamak ve arasıra vatandaşlardan gelen talebi değerlendirmek, hobimle ilgili atölye vesilesi ile yeni hobidaşlar edinmek amacındayım. örneğin bıçak yapma hobisi, bıçak bileyleme vs böyle bi atölye açarsam resmi olarak bi sorun yaşar mıyım? belediyeden açılış izni alıp kendi markamı oluştursam sorun olur mu ? Bilgisi olanlar esirgemez ise sevinirim