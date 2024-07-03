Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


03 Temmuz 2024 00:52
Memurum Ek iş Yapacağım
Merhabalar memurum ve vergilendirmeye tabi olmayan basit usulle vergilendirilen açıkcası ek bi gelir de elde etmeyeceğim bi el beceresi hobimi iş haline getirmek istiyorum. Bunun işin bi dükkan tutup atölye kurmak ve gerekli yasal izinleri alarak atölye mi oluşturmak istiyorum. söz konusu işten herhangi bir menfi beklentim olmadığı gibi sadece atölyede vakit geçirip eş dost arkadaşlarımı ağarlamak ve arasıra vatandaşlardan gelen talebi değerlendirmek, hobimle ilgili atölye vesilesi ile yeni hobidaşlar edinmek amacındayım. örneğin bıçak yapma hobisi, bıçak bileyleme vs böyle bi atölye açarsam resmi olarak bi sorun yaşar mıyım? belediyeden açılış izni alıp kendi markamı oluştursam sorun olur mu ? Bilgisi olanlar esirgemez ise sevinirim

Çok Yazılan Konular

Memurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Jandarma; ihraç / açığa alma / ihraçtan ve açıktan iade / adli soruşturmalarızina devlet memurluğu Aday memur maaş haciziDuruşma Sonrasu Karardisiplin cezalarına karşı yargı yolu

Sözlük

lara croft 1 Fasit Daire 2 guava 2 Ovit yaylası 3 teşekkürler sözlük 1 şu an çalan şarkı 3 Kahvenin yanındaKİ su 1 Çalışmayan tv radyo gibi elektronik cihazlara vurarak çalıştırma 2 trafik 1 itici gelen sanatçılar 1

Son Haberler

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik3 Temmuz 2024 tarihli atama kararnamesi yayımlandıTaksirli suçlardan hüküm giymek memuriyete engel midir?Yola Çıkmadan Kaskonuzu Hemen Yaptırın!3 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıkları

Editörün Seçimi

haizran ayi enflasyon beklentiniz kac arkadaslarYeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdamMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?