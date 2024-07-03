sağlık bakanliginda 3+1'li personelim il içi yer degisikligi istiyorum bu da sanirim en kolay Görevlendirme ile olabilir sartlar nelerdir ne kadar gorevlendirme yapilabilir bilgili arkadaslar detay verebilirmi

sağlık bakanliginda 3+1'li personelim il içi yer degisikligi istiyorum bu da sanirim en kolay Görevlendirme ile olabilir sartlar nelerdir ne kadar gorevlendirme yapilabilir bilgili arkadaslar detay verebilirmi