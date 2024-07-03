Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Temmuz 2024 01:49
Çok ile fazla arasındaki fark nedir

İyi geceler Almanca çalışıyorum Sehr ile viel arasındaki farkı anlamlandırıp almancamın geliştirmek istiyorum Sehr İ çok viel i fazla diye çevirdim anlam farkını anlayamadım Sehr sıfatların viel zamir ve fiillerin önüne geliyor ama anlam farkı nedir

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