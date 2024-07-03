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Editörler : alex 10


03 Temmuz 2024 02:00
Euro 2024 Tahmin Yarışması Çeyrek Final Tahminleri

5 Temmuz 2024 Saat: 19:00

İspanya-Almanya

5 Temmuz 2024 Saat: 22:00

Portekiz-Fransa

6 Temmuz 2024 Saat: 19:00

İngiltere-İsviçre

6 Temmuz 2024 Saat: 22:00

Hollanda-Türkiye

Gol Kralı Kim Olur?

Finali Hangi İki Takım Oynar?

Şampiyon Takım Hangisidir?

her maç bir puan.

1-2 tahminidir. Alt Üst geçerlidir. Alt: 0-1-2 gol Üst: 3 gol ve üzeri.

maç tarihi saati esastır.

Ekstra puan birerdir. Gol Kralı, Final maçı, Şampiyon takım.

sahip35 19

oberonn13 19

hopali 18

enginkrtp 3

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