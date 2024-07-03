Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Temmuz 2024 04:01
Pmyo başvuru ne zaman?

Liseden yeni mezun oldum ve yks'ye girdim. Polis olmak istiyorum, başvuru ne zaman ve nerden?

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