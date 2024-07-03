KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410


03 Temmuz 2024 06:56
Pomem Düz Taban Muaynesi
Merhaba arkadaşlar Pomem düz tabanlık muayenesi nasıl oluyor bilgisi olan yazabilir mi rica etsem

Çok Yazılan Konular

Sözlük

Hiç incindin mi? 4 kitap okuma alışkanlığı 2 ölüm ayini 1 hala güzel 1 lara croft 1 sarımsak 2 Top kek 3 teşekkürler sözlük 1 engin nurşani 1 almanyadan gelen akraba 4

Son Haberler

Pahalılık, yerli turisti sezon dışına itti45 ilde 'Narkoçelik' operasyonu: 320 zehir taciri yakalandıEsenyurt'ta 4 katlı binada korkutan yangınSinan Ateş davasına katılma talebinin reddedilmesine MHP'den tepkiŞimşek, AK Partili belediye başkanlarını uyardı

Editörün Seçimi

haizran ayi enflasyon beklentiniz kac arkadaslarYeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdamMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?