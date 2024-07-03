Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Temmuz 2024 07:47
DYS Kilitlendi. süre Uzatılır mı?

Zaten sistemde okudum ibaresine tıklayınca sistem gidiyordu.Çoğunu da bu yüzden okudum kısmına tıklamadan okudum..Şimdi ise sistem çöktü?

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