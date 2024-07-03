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Editörler : supporters.


03 Temmuz 2024 08:16
Insan evlendikten sonrada sevebilir..

Bu basligi niye actim..Ben gibi onyargili olanlar varsa diye..


gazanya
Daire Başkanı
03 Temmuz 2024 08:19

9 yillik evliyim.Görücü usulu evlendim ve bugün böyle dusunuyorum.


gazanya
Daire Başkanı
03 Temmuz 2024 08:20

Valla maddiyat bir sekilde hallediliyor.


gazanya
Daire Başkanı
03 Temmuz 2024 08:23

Calismaya niyeti olan birileri temizlik isine gider,gider kahyalik yapar evine yine bakar.

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