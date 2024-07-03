Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


03 Temmuz 2024 08:45
Sosyal medyada çok fazla dansöz olması hakkinda ne dusuyorsunuz.

Simdi dansozlukte bir meslek.Dansin bir xesidi.


gazanya
Daire Başkanı
03 Temmuz 2024 08:49

Valla sosyal medyada reel videolarinda özellikle dansöz gormrkten engelleneye calismaktan biktim.


gazanya
Daire Başkanı
03 Temmuz 2024 08:50

Türk bayanlarda cok fazla sosyal medyada dansöz olan.


gazanya
Daire Başkanı
03 Temmuz 2024 08:52

Dansöz kiyafeti giyen kendini sosyal nedyaya atiyor.


gazanya
Daire Başkanı
03 Temmuz 2024 08:53

Hayır kolay yoldan soyunarak para kazanmanin derdinde cogu.


gazanya
Daire Başkanı
03 Temmuz 2024 08:55

Hadi bazilari yabancı bazikari arap kokenli.Bizim türk bayanlara ne oluyor.


gazanya
Daire Başkanı
03 Temmuz 2024 08:57

Anadolu atesi gibi cok profrsyonel dans guruplarina birsey demiyorum.


gazanya
Daire Başkanı
03 Temmuz 2024 09:00

Simdi dunya üzerindeki diger bütün danslarida ogrenirsiniz oryantelde yapayim dersiniz ona birsey demiyorum


gazanya
Daire Başkanı
03 Temmuz 2024 09:01

Ama soyunan dans bilmeyen türk bayanlarda da cok.kendini sosyal medyaya atiyor.


gazanya
Daire Başkanı
03 Temmuz 2024 09:02

Bir tanesini takip ediyorum yalan yok.o da kendini oryal dansinda kanitlamis..


gazanya
Daire Başkanı
03 Temmuz 2024 09:05

Simdi bir insanin basi acik olabilir.Ama özellikle Türk bayankarda sosyal medyaya oryantal olma merakını anlamiyorum.


gazanya
Daire Başkanı
03 Temmuz 2024 09:06

Bu alanda reels videolari görmekten ve engelkemeye cslisnaktan icim disima cikti.

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