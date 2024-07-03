Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


03 Temmuz 2024 10:00
kamuda hijyen sorunu
arkadaşlar kamuda çalışıyorum bir arkadaşımı tuvaletin musluğunu ayağıyla pis ayakkabısını vurarak açmaya çalıştığını gördüm uyardım ama itiraz etti zaten pis diye sizce bu arkadaş için ne yapmalı?

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