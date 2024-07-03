kamuda hijyen sorunu

arkadaşlar kamuda çalışıyorum bir arkadaşımı tuvaletin musluğunu ayağıyla pis ayakkabısını vurarak açmaya çalıştığını gördüm uyardım ama itiraz etti zaten pis diye sizce bu arkadaş için ne yapmalı?

arkadaşlar kamuda çalışıyorum bir arkadaşımı tuvaletin musluğunu ayağıyla pis ayakkabısını vurarak açmaya çalıştığını gördüm uyardım ama itiraz etti zaten pis diye sizce bu arkadaş için ne yapmalı?