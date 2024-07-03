1.64 çok çok düşük.

Ne bekliyordunuz ki arkadaşlar on yıllardır yaptıkları şeyler bunlar ki zamanında Aralık ve Haziran enflasyon oranları eksi çıkardı. Yine gelişme var denebilir.

Her şey sizin elinizde, yalakalara, düzenbazlara yetki vermeyeceksiniz ve mücadele edeceksiniz. Siz talep etmeden hiçbir size verilmez.