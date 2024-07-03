Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Temmuz 2024 10:04
1.64 çok çok düşük.
Çok düşük açıklandı. güncel zam oranı kaç oldu?

arastirmagorevlisiii
Şube Müdürü
03 Temmuz 2024 10:04

%19.30


Rafaello
Aday Memur
03 Temmuz 2024 10:05
Geçmiş olsun hepimize. bu pahalılık ta olacak iş değil
arastirmagorevlisiii, 41 dk. önce

%19.30


satac123
Şube Müdürü
03 Temmuz 2024 10:05

Yazıklar olsun söyleyecek söz yok.


iras
Genel Müdür
03 Temmuz 2024 10:08

Enflasyon mücadelesi ni maaş artışlarını kısarak yapıyor lar.1,64 hırsızlığın açıklaması artık.Hic bir kurumuna itibar edilmemesi gereken bir yer burası.Arjantin de aynı yollardan gecti sonunda uydurma veri açıklayanlar hapis cezası aldı.


Eray922
Aday Memur
03 Temmuz 2024 10:08
bu kadarını beklemiyorduk gerçekten yazık.

akborsa
Aday Memur
03 Temmuz 2024 10:08

Artık namussuzlukta çığır açtı onun bunun evlatları


alibrtc
Şube Müdürü
03 Temmuz 2024 10:12

haram zıkkım olsun her kuruşumuz bu düzeni savunanlara da


Emir ka
Şube Müdürü
03 Temmuz 2024 10:15
haram zıkkım olsun memurun 3 kuruşuna göz dikene.rakamlarla oynayan en tepesinden en altına kadar gün yüzü görmesin çocuklarından çıksın inşallah

Mussa1453
Aday Memur
03 Temmuz 2024 10:15

Allah kahrı perişan eylesin bu çalışanların hakkını yiyenleri &#128545;&#128545;&#128545;


Patrice Lumumba
Aday Memur
03 Temmuz 2024 10:18

Ne bekliyordunuz ki arkadaşlar on yıllardır yaptıkları şeyler bunlar ki zamanında Aralık ve Haziran enflasyon oranları eksi çıkardı. Yine gelişme var denebilir.

Her şey sizin elinizde, yalakalara, düzenbazlara yetki vermeyeceksiniz ve mücadele edeceksiniz. Siz talep etmeden hiçbir size verilmez.


ysgreys
Memur
03 Temmuz 2024 10:25
darısı başımıza kardeşim
iras, 37 dk. önce

Enflasyon mücadelesi ni maaş artışlarını kısarak yapıyor lar.1,64 hırsızlığın açıklaması artık.Hic bir kurumuna itibar edilmemesi gereken bir yer burası.Arjantin de aynı yollardan gecti sonunda uydurma veri açıklayanlar hapis cezası aldı.


miniaturco
Memur
03 Temmuz 2024 10:30
TÜİK çalışanları günü geldiğinde vatana ihanetten yargılanmalıdır. Yok öyle ben emir kuluydum ne deniliyorsa onu yaptım masalı. Suça bilerek ve isteyerek ortak oldunuz. Bekleyin elbet bu devranınızda birgün bitecek ve hesap vakti elbet gelecek.

ryder55
Aday Memur
03 Temmuz 2024 10:32

Çok yazık gerçekten. Bu kadarını da beklemiyordum


murdock reis
Genel Müdür
03 Temmuz 2024 10:35

memurlar olarak naneyi yedik. kiralar, market fiyatları, araç bakım-tamir fiyatları vs... her şeyin fiyatı en az %100 zamlandı. %20 enflasyon farkıyla artık ay sonunu getirecez. mehmet şimşek denen zat zaten bırak enflasyon farkını elinden gelse memurun maaşını da vermek istemez. sendikalar zaten uyuyor. daha toplu sözleşme zammına sahip çıkamıyorlar. Allah sonumuzu hayır etsin!

Toplam 14 mesaj

Çok Yazılan Konular

haizran ayi enflasyon beklentiniz kac arkadaslarKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesimaaş robotu hakkındaSendika paraları ne oldu ?Hafta tatilinin yıllık izinden düşmesi saçmalığı son bulmalıOcak 2025 Zammı?1.64 çok çok düşük. 2024 Temmuz Zam Oranı %20'yi Geçmeyecektir (Üzgünüm)!Güncel Zam oranıKredi yapılandırma..

Sözlük

tatile gidememek 2 engin nurşani 1 Huzur 1 Top kek 3 o da yanımda 1 gülfeşan 1 kalesinde devleşmek 2 hasat 1 Çalışmayan tv radyo gibi elektronik cihazlara vurarak çalıştırma 3 uydu alıcılı televizyon 1

Son Haberler

Cevdet Yılmaz: Enflasyonda düşüş dönemi başladı300 unvan bazında 2024 yılı Temmuz ayı net maaş ve ücretleriYeni bedelli askerlik ücreti belli oldu!TÜİK açıkladı, temmuz ayı kira zam oranı belli olduBakan Şimşek: Dezenflasyon süreci başladı

Editörün Seçimi

haizran ayi enflasyon beklentiniz kac arkadaslarYeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdamMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?