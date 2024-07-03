Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Temmuz 2024 10:08
tüik 1,64 :)
maşallah diyelim enflasyonumuza küçücük kalmış

Soner Eraslan
Aday Memur
03 Temmuz 2024 10:09
hepinizin ZAMına koyim oldu bu sanırım . Dalga geçiyorlar.

Seyyahh49
Aday Memur
03 Temmuz 2024 10:10

Yatacak yerleri var mi acaba bunların


teacher123
Aday Memur
03 Temmuz 2024 10:13

Çalın hırsızlık yapın direkt yapılan çalmak elbette seçimler gelecek zannedin gelmeyecek kul hakkı Allah da size birakmaz


hasanpoy2007
Aday Memur
03 Temmuz 2024 10:13

Elleme iyi oldu.Bir mill&#601;t nasılsa öyle yönetilir .Daha beter olsun inşallah .


cakmakmehmet2001
Şube Müdürü
03 Temmuz 2024 10:14

yıllardır aynı K..... kısır döngü. bu sıkıntıdan nasıl kurtulacağız bilmiyorum :(


energy2
Aday Memur
03 Temmuz 2024 10:14

Eksi bekliyodum ben fazla çıkarmışlar


2ven
Şef
03 Temmuz 2024 10:26

haram olsun beşikteki bebenizden çıksın tüik manipülatörleri


Adrian26
Memur
03 Temmuz 2024 10:28

3 temmuzdan sonra benzine yuzde 17 zam bekleniyor elektriğe 38 zam yaptılar 1.64 gerçekten çok düşük neye göre buldunuz bu rakamı dışarıdan yatırımcı şeffaf olmayan tuik verilerine guvenip gelmez geçsinler onu

Toplam 8 mesaj

Çok Yazılan Konular

Yeniden idarecilikDYSWeb Toplu Okuma Mümkün Mü?Başöğretmenlik zamanı meselesiProje okullarında 6 ay ücretsiz izin sonrası il emri yardım tüik 1,64 :)Öğretmen dysye evrak işleyebilir miMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.İdarecilik daha çok teşvik edilmeli, tatili arttırılmalıdırProje okullara öğretmen atamaProje okuluna atamam oldu işe başlama tarihi

Sözlük

tatile gidememek 2 hala güzel 1 Çayı ısıtıp ısıtıp içmek 1 gülfeşan 1 Alone solo film 2018 1 yaşlandığını anladığın anlar 4 ölüm ayini 1 Çocukken evdeki görev dağılımındaki yeriniz 2 almanyadan gelen akraba 4 hasat 1

Son Haberler

Cevdet Yılmaz: Enflasyonda düşüş dönemi başladı300 unvan bazında 2024 yılı Temmuz ayı net maaş ve ücretleriYeni bedelli askerlik ücreti belli oldu!TÜİK açıkladı, temmuz ayı kira zam oranı belli olduBakan Şimşek: Dezenflasyon süreci başladı

Editörün Seçimi

haizran ayi enflasyon beklentiniz kac arkadaslarYeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdamMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?