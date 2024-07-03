müzede çalışan mimar maaş farkı

Doğu Anadolu bölgesinde bir şehre mimar olarak atandım kültür turizm il müdürlüğünde çalışan mimarın maaşıyla müzede çalışan mimarın maaş farkı olur mu mesela giyim yardımı var diye duydum anıtlarda ve müzede bir de mimarlarda nöbet oluyor mu(nöbet ücreti olabilir diye sorayım dedim) (657 yle atandım işçi değilim)

Doğu Anadolu bölgesinde bir şehre mimar olarak atandım kültür turizm il müdürlüğünde çalışan mimarın maaşıyla müzede çalışan mimarın maaş farkı olur mu mesela giyim yardımı var diye duydum anıtlarda ve müzede bir de mimarlarda nöbet oluyor mu(nöbet ücreti olabilir diye sorayım dedim) (657 yle atandım işçi değilim)