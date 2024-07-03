Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Temmuz 2024 10:20
memurun zammına koydular
evet arkadaşlar zammımıza koydular

ysgreys
Memur
03 Temmuz 2024 10:26
memur uyumaya devam etsin müstehaktır. ev kira zammını bile karsılamıyor gelen zam

üçbuçukali
Müsteşar Yardımcısı
03 Temmuz 2024 10:27

memur bu kafada devam ederse daha çok zammına korlar

daha dünkü taşeronlar 2-3 katı maaş alırken memur yüzde 19 a talim etsin


Kpsbirincisi
Genel Müdür
03 Temmuz 2024 10:37

6 aylık enflasyon 24 küsur, alınan zam! 19. Bu nasıl zam oluyor şimdi.

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