Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Temmuz 2024 10:26
haziran ayı enflasyonu 1,64 sizce ne kadar inandırıcı

haziran ayı enflasyonu 1,64 sizce ne kadar inandırıcı


teacher123
Aday Memur
03 Temmuz 2024 10:33

Kimseye inandırıcı değil yatırımcılar bu veriye bakarak yatırım yapmazlar resmen memurdan caldilar


lisans mezunu
Şef
03 Temmuz 2024 10:42

fırında ekmek 10 tl oldu bile

Toplam 2 mesaj

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