Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Temmuz 2024 10:28
Şimdi ev sahipleri için coşma vakti!!!!
Zam aldınız maaşınız 80/100 Bin oldu bende zam yapacağım diyip coşmaya başlarlar. Lütfen ama lütfen vicdanlı olun!

mura_t_arslan
Memur
03 Temmuz 2024 10:34

kiraci otoparkli sitede 3 bin tl ye oturuyor :)


HC28
Aday Memur
03 Temmuz 2024 10:37

Öyle bi konuşuyorsun ki sanırsın herkes 3 bin tl ye oturuyor. Kiralar ortalama 15 20 bin suan.

mura_t_arslan, 12 dk. önce

kiraci otoparkli sitede 3 bin tl ye oturuyor :)


Rafaello
Aday Memur
03 Temmuz 2024 10:37
İstisnalar elbet vardır Ama çoğunlukla dediğim durum gerçekleşecek, gerçekleşiyor da
mura_t_arslan, 12 dk. önce

kiraci otoparkli sitede 3 bin tl ye oturuyor :)

Toplam 3 mesaj

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