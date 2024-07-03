Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Temmuz 2024 10:36
2025 Ocak Zam Oranı %10'u Geçmeyecektir!

Birileri çatlayacak ve üzülecek diye öngörümüzü paylaşmayacak değiliz! Ocak zam oranı başlıktadır.


Rafaello
Aday Memur
03 Temmuz 2024 10:39
Enflasyon gerçekten düşecekse ( rakamlar üzerinden değil) eski alım gücüm geriye gelecekse ben zam vs istemiyorum.

şaşkın tarihçi
Genel Müdür
03 Temmuz 2024 10:45
enflasyon gerçekte düşmeyecek ama rakamsal olarak düşürecekler. bundan sonra memuru karanlık bir dönem bekliyor. yüzde 7-8 zam dönemlerine döndük.
Rafaello, 7 dk. önce
Enflasyon gerçekten düşecekse ( rakamlar üzerinden değil) eski alım gücüm geriye gelecekse ben zam vs istemiyorum.

tarikcnd
Aday Memur
03 Temmuz 2024 10:45

Üstad ben gelir gider hesaplarımı senin verdiğin/vereceğin bilgiler ışığında yapıyorum. Temmuz ve ondan öncekileri bildin.


Akademik7224
Daire Başkanı
03 Temmuz 2024 10:46

Çok çok doğru.

şaşkın tarihçi, 1 dk. önce
enflasyon gerçekte düşmeyecek ama rakamsal olarak düşürecekler. bundan sonra memuru karanlık bir dönem bekliyor. yüzde 7-8 zam dönemlerine döndük.
Toplam 4 mesaj

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