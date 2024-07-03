Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


03 Temmuz 2024 11:20
Tekniker olup mühendislik bitirenler

Merhabalar ben 2016 da tekniker olarak üniversiteye atandım 2021 de mühendislik fakültesi bitirdim diplomamı üniversite personel işlerine işlettim ünvan değişikliği olmadığı için doğru maaşı alıp almadığımı bilmiyorum bu konu da aynı durumu yaşayanlar var ise bilgi verebilirler mi acaba

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