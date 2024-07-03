Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Temmuz 2024 11:53
BECAYİS RADYOLOJİ TEKNİKERİ
GİRESUN MERKEZ VERİLİR EGE BOLGESİ DEĞERLENDİRİLİR

Çok Yazılan Konular

2024 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası bekleyenlerEs durumu mazereti eski görev yerine dönüşillerarasi ankarailler arasi tayin istemi ucretsiz izindeyken yapilamiyor muÖzel sektör eş durumuASM ye geciss bilgiiEş durumu kuruleş durumu tayini sonrası iller arasıiller arası Çanakkale yazacak ebe arkadaşlar BECAYİŞ...DİYARBAKIR DİŞ VERİLİR...TIBBİ SEKRETER... ÖNLİSANS...657 KADROLU...

Sözlük

almanyadan gelen akraba 2 Hiç incindin mi? 4 Çayı ısıtıp ısıtıp içmek 1 ios 17.6 1 maymun gözünü açtı 2 kalesinde devleşmek 2 Fasit Daire 2 Filitresiz fotoğraf 1 şu an çalan şarkı 2 Güven 1

Son Haberler

UEFA, Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı'Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı' yerleştirme sonuçları açıklandıİnternetten bilgisayar aldı, paketten tıraş makinesi çıktıDGS adaylarının eğitim bilgilerini kontrol süreci başladıAli Yalçın'dan ek gösterge ve kalıcı toplu sözleşme çağrısı

Editörün Seçimi

haizran ayi enflasyon beklentiniz kac arkadaslarYeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdamMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?