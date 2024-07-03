Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Temmuz 2024 12:06
Yeni okul açılırsa normu nasıl dolar

Arkadaşlar izmir de bir ilçe de yeni ortaokul açılma durumu var. Bu durumda norm nasıl doldurulur ?


Sevdim-Seni
Genel Müdür
03 Temmuz 2024 12:26

"yeni açılan okullara il içi başvuru" diye duyuruya çıkılır..

sadece yeni açılan okullarla sınırlı olarak daha önce yapılmıştı.


Kartal safaraz
Aday Memur
03 Temmuz 2024 12:43

İl içinde norm fazlası olanlar mı başvuruyor yoksa herkes mi ?

Sevdim-Seni, 22 dk. önce

"yeni açılan okullara il içi başvuru" diye duyuruya çıkılır..

sadece yeni açılan okullarla sınırlı olarak daha önce yapılmıştı.

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