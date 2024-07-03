Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Temmuz 2024 12:17
Eş durumu ataması sebebiyle ihbar süresi var mıdır ?

Selamlar eşim Polis Memuru. Tayini çıkması nedeniyle Doğu iline gideceğiz. Tayinim çıktıktan sonra ihbar süresi gibi bir durum var mıdır hastane istemesi durumunda beni ihbar süresi olarak 1 ay çalıştırabilir mi ?

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