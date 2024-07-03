26 yılın geriye dönük emekli maaşı farkı

Arkadaşlar babam memur olarak emekli oldu. şef unvanından emekli oldu. Ancak tesadüfen farkettim ki emekli maaşı düz memur maaşına göre ödeniyor. bu durumda 26 yıllık geriye dönük maaş farkını alması gerekir. dilekçemizi hazırladık teslim edeceğiz.

Ancak benim sorum eski yıllara ait maaş farkı, aldığı en son maaş farkına göre mi hesaplanacak yoksa 20 yıl önceki fark neyse onun üzerinden mi hesaplanacak? yani kalkıp bize senin 20 yıl önceki maaş farkın 5 tl deyip o zamanınki 5 tl olarak mı hesaplanacak. oysaki bu son ay maaşı şefe göre 3500 tl eksik yattı. bu durumda geçmiş her ayınkini 3500 tl den fark hesaplayarak bize ödemeleri gerekir diye düşünüyorum. sizin bir bilginiz var mı nasıl hesaplanıp ödeneceği konusunda? şimdiden tşklr.