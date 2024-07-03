10 bin lira altında alan emekliye zam gelmedi mi?

Elbette. Şöyle ki. "En düşük emekli maaşı" kavramı yanlış biliniyor.

Örneğin

X adlı emeklinin maaşı normalde 7500 TL. Bu kişinin banka hesabına 7500 Tl yatmalı. Ama devlet geçtiğimiz yıllarda (maaşlar iyice kuşa düşünce) bir kanun çıkardı ve " emekli maaşı .... altında olamaz" dedi. Bu rakam da şu anda 10 bin tl. Bu yüzden bu emeklinin 7500 TL'lik emekli maaşı, devlet tarafından 2500 daha eklenerk 10 bine tamamlanarak veriliyor.

Y adlı emekli düşünelim onun maaşı da 9000 TL olsun. Devlette bunu 1000 tl vererek 10 bine tamamlıyor o da 10 bin alıyor.

Z adlı emekli düşünelim bunun maaşı 11 bin tl. Devlet buna bir şey ödemiyor çünkü kök maaşı zaten taban sınırın altında. Buna direkt 11 yatıyor.

Gelen rutin zamlarda bu kök maaşlara uygulanıyor. Ş uanda %24.73 küsür zam geldi emekli maaşına. Ama bu 10 bien uygulanmıyor elbette. Yukarıda yazdığım "kök maaşlara" uygulanıyor. Yani X emeklisi 7500 alıyorken 7500 çarpı 1.2473 yeni kök maaşı 9355 TL oldu. Ama hala 10 bin tllik asgari sınırın altında. 9355 Tl kök maaşına devlet bu sefer 645 tl verecek ve bu X emeklisinin maaşı gene 10 bin olarak yatacak. Yani 10 bin alıyordu gene 10 bin alacak. Değişen bir şey yok.

10 bin tllik en düşük emekli aylığı sınırı kanunla değiştirilmediği sürece hesaplama yukarıda yazdığım gibi.