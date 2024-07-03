Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Temmuz 2024 13:30
2024 Temmuz maaş zammı almadan erimeye başladı !

-Benzin grubunda KDV dahil 2,21 TL, motorin grubunda ise KDV dahil 2,07 TL ÖTV artışı (fiyat artışı) yapıldı.

-Otogaz grubuna 1,76 TL fiyat artışı meydana geldi.

-Kiralara %65 zam

-Elektriğe %38 zam

-Limon bu hafta raflarda 90 lira

-Yükleniyor...


Edirnel
Şube Müdürü
03 Temmuz 2024 13:37

Yaptığı sözde zam %20 bile değil ve reel enflasyonun son derece altında..

Bu üç kuruş para erise ne olur erimese ne olur..

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