Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Temmuz 2024 13:32
Memurlarnet problemi

Merhabalar DEGERLİ polis kardeşlerim ve abilerim 2006 yılından beri memurlar nette bilmediğim konu hakkında bilgi alma bildiklerim hakkında bilgilendirme amacı daydım.Bu süre zarfında öğretmenler formunda 2 kez adli kısıma bir kez soru konusu açtım bu üç konu da editörler tarafından silindi .Ancak Emniyet formunda herkesin yazdığı yayımlanıyor ve herkes bildiği konuları yardım amaçlı yazıyor.Kısaca Emniyet formu çok aktif ve özgür olması acaba memurlar netin Emniyet teşkilatı dan istihbarat sağlama amaçlı kurulduğu zannına kapıldım.2010 yılında polis oldum ve 2020 de istifa ettim bu formu danıştayda Emniyet ve İçişleri karşısında kazandığım davaları açıklamak ve yol gösterme amacındaydım.Kısaca Memurlar net in emniyet harici formları Bi işe yaramıyor Emniyete ilgili hiçbir bilgi yorum açıklama yapmamanız kanısındayım.Saygılarımla

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