Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Temmuz 2024 13:43
Yeni Görev Yerine Başlama

Merhaba,ilisigimi 9 Temmuz 'da keseceğim.Yeni görev yerine 15,16 Temmuz gibi başlasam Temmuz maaşında sıkıntı yaşar mıyım?

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