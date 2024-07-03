Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Temmuz 2024 13:44
Temmuz zammı ne oldu?
evet

Yasin7934
Aday Memur
03 Temmuz 2024 14:09

% 19,31


karabatak28
Aday Memur
03 Temmuz 2024 14:18
20 bile değil vay anasına yahu

ebola_31
Memur
03 Temmuz 2024 14:42
Bu ay yılım doluyor Alacağım zammın neredeyse tamamı ev kirasına gitti bile.
Toplam 3 mesaj

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