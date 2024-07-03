Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Temmuz 2024 13:47
Toplu Sözleşme Sendika Ücreti
Maaş Robotunda Sendika Ücreti 641 TL görünüyor? Bir yanlışlık yok mu kalkmamış mıydı bu ücret

civil_eng06
Şube Müdürü
03 Temmuz 2024 14:23

Mahep'ten maaşınıza bakın. Bu sitedeki maaş robotu hatalı.


civil_eng06
Şube Müdürü
03 Temmuz 2024 14:24

https://www.ozkansoft.com/mahep.php


Son Samurai67
Aday Memur
03 Temmuz 2024 14:26
eksik hesaplıyor o da
civil_eng06, 23 dk. önce

Mahep'ten maaşınıza bakın. Bu sitedeki maaş robotu hatalı.

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

haizran ayi enflasyon beklentiniz kac arkadaslarKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiKim tatilde nereye gidiyor?Sendika paraları ne oldu ?1.64 çok çok düşük. 2025 Ocak Zam Oranı %10'u Geçmeyecektir!Ocak 2025 Zammı?maaş robotu hakkındaGüncel Zam oranıHafta tatilinin yıllık izinden düşmesi saçmalığı son bulmalı

Sözlük

unutulmak 1 Huzur 1 en güzel kedi hikayeleri 1 kahkaha 1 güne bir şiir bırak 1 Filitresiz fotoğraf 1 sarımsak 2 uydu alıcılı televizyon 1 kalesinde devleşmek 2 Fasit Daire 1

Son Haberler

'Alım gücünü artırmak için ek zam ve refah payından başka çare yok'Borsa günün ilk yarısında yükseldiHaziranda ihracatın lokomotif sektörü otomotiv olduMTV ikinci taksit ödemeleri bu ayın sonuna kadar devam edecekSuriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Editörün Seçimi

haizran ayi enflasyon beklentiniz kac arkadaslarYeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdamMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?