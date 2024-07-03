Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Temmuz 2024 14:01
Sosyal medyadaki memur düşmanlığı

Evet. Her ayın 3'ünde açıklanan enflasyon verileriyle birlikte sosyal medyadaki haber sitelerinin ''Memura böyük zam'' manşetiyle haber yaparak algı operasyonu yapma sezonu başladı.

Sosyal medyada memurlara çok büyük nefret var. hatta memur olanlar bile memura düşman. Hükümet te memurla - asgari ücretliyi karşı karşıya getirip aradan sıyrılıyor. Torpilli taşeron geçme işçileri, vergi vermeyen şirketleri vs... kimse görmüyor.

Siz ne düşünüyorsunuz bu memur düşmanlığı hakkında?

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