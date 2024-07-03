Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


03 Temmuz 2024 14:01
Cevaplarsanız sevinirim.

1-4 gih maaşı ne kadar su an ?


Mert Can ALDIRMAZ
Aday Memur
03 Temmuz 2024 14:24

Sorunuz çok genel, bölgeye, aile durumunuza, sendika, BES durumlarına göre değişkenlik gösterir.

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