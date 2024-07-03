Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


03 Temmuz 2024 14:02
İstifanın kabul edilmemesi

Merhaba,

Üniversitede görevliyim. Rektörün istifamı kabul etmemesi durumunda ne yapabilirim? İlişiğimi kesmiyor kurum.

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