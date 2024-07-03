Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet



Becayiş istiyor
03 Temmuz 2024 14:18
Hatay büyükşehir belediyesi ve hatsu sosyal denge sözleşmesi

Arkadaşlar bu iki kurum sosyal denge tazminatı veriyor mu? veriyorsa net tutar nedir?

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