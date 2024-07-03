Ocak'da verdiği %15 zammı Temmuzdaki %24 enflasyondan düşerek geri alıyor. Bunun üzerine

Temmuzda %10 zam verdim diyor ve toplam 19.31 ile enflasyon altında zam vermiş oluyor. Ve şimdi sıkı durun. Bundan sonra her ay %2 zam gelse bile, 6 aylık enflasyon farkı %12,61 oluyor.

Ufak bir hesapla 12,61-10=2,61

2,61+6=%8,61 zam gelecek demektir. Şimdi burada olan ne?

Benim ocak 24 de aldığım maaşım enflasyona göre bile kendini korumamış ve kırpılmış demektir.

Ocak 24'de 100 lira alıyorsam, Temmuz'da sözde zamlı haliyle 95 lira alıyorum, Ocak 25'de ise yine sözlü zamlı haliyle 91 lira alıyorum demektir.

Halbuki sadece ve sadece enflasyon oranında zam verilse ve başka hiç bir şey karıştırılmasa Temmuz da ve Ocak'ta 100 lira almaya devam edeceğim. Maaşım Sadece iki maaş döneminde %10 kırpılmamış olacak! Bir de bunu yıllarca yapıldığını düşünün. Memurun nasıl bir cendere de olduğunu görün arkadaşlar. Bu saçma zam sistemi değişmedikçe memurun maaşı kırılmaya ve ezilmeye devam edecektir. Bu konu düzeltilmesi gerekrn memurun en önemli gündem maddesidir.