Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Temmuz 2024 14:27
Saçma Zam Sistemi

Ocak'da verdiği %15 zammı Temmuzdaki %24 enflasyondan düşerek geri alıyor. Bunun üzerine

Temmuzda %10 zam verdim diyor ve toplam 19.31 ile enflasyon altında zam vermiş oluyor. Ve şimdi sıkı durun. Bundan sonra her ay %2 zam gelse bile, 6 aylık enflasyon farkı %12,61 oluyor.

Ufak bir hesapla 12,61-10=2,61

2,61+6=%8,61 zam gelecek demektir. Şimdi burada olan ne?

Benim ocak 24 de aldığım maaşım enflasyona göre bile kendini korumamış ve kırpılmış demektir.

Ocak 24'de 100 lira alıyorsam, Temmuz'da sözde zamlı haliyle 95 lira alıyorum, Ocak 25'de ise yine sözlü zamlı haliyle 91 lira alıyorum demektir.

Halbuki sadece ve sadece enflasyon oranında zam verilse ve başka hiç bir şey karıştırılmasa Temmuz da ve Ocak'ta 100 lira almaya devam edeceğim. Maaşım Sadece iki maaş döneminde %10 kırpılmamış olacak! Bir de bunu yıllarca yapıldığını düşünün. Memurun nasıl bir cendere de olduğunu görün arkadaşlar. Bu saçma zam sistemi değişmedikçe memurun maaşı kırılmaya ve ezilmeye devam edecektir. Bu konu düzeltilmesi gerekrn memurun en önemli gündem maddesidir.

Çok Yazılan Konular

haizran ayi enflasyon beklentiniz kac arkadaslarKamudaki mühendislerin maaş düzenlemesiKim tatilde nereye gidiyor?Sendika paraları ne oldu ?1.64 çok çok düşük. 2025 Ocak Zam Oranı %10'u Geçmeyecektir!Ocak 2025 Zammı?maaş robotu hakkındaGüncel Zam oranıHafta tatilinin yıllık izinden düşmesi saçmalığı son bulmalı

Sözlük

lara croft 1 Hiç incindin mi? 3 2 temmuz 2024 Türkiye Avusturya maçı 6 dalya 1 kitap okuma alışkanlığı 2 Top kek 3 sarımsak 2 güne bir şiir bırak 1 yaşlandığını anladığın anlar 4 gazeteyi okumaya spor sayfasından başlamak 2

Son Haberler

'Alım gücünü artırmak için ek zam ve refah payından başka çare yok'Borsa günün ilk yarısında yükseldiHaziranda ihracatın lokomotif sektörü otomotiv olduMTV ikinci taksit ödemeleri bu ayın sonuna kadar devam edecekSuriye'nin kuzeyinde 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Editörün Seçimi

haizran ayi enflasyon beklentiniz kac arkadaslarYeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdamMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?