Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Temmuz 2024 16:26
Şu Süreçte Krediyle Ev Almak Mantıksız mı?

İyi günler; kirada oturuyorum. Ev sahibi kendi geleceği için çıkmamı istedi. Ev araştırıyorum, yarı yarıya kredi kullanma durumum var. Ama faiz oranlarına ve aylık ödemelere bakınca acaba yanlış bir adım mı atıyorum diye de düşünüyorum. Sektörle ilgili bilgi sahibi olan arkadaşlar fikir verebilirse memnun olurum. Hakkımızda hayırlısı olsun.


Bankamatikmemur
Aday Memur
03 Temmuz 2024 16:29

Şu zamanda ev çok ucuz düşünmeden alırım ben olsam

Ha niye ucuz Almanya'daki akrabam dağ başına gecekondu benzeri ev yaptı dağbaşına köyde emekli olup gelince sıradan bişey 4 milyona mal oldu

Satsa parada etmez


mgkh
Aday Memur
03 Temmuz 2024 16:29
faize buluşma . gerisi gelir İnşaallah. faizsiz şekilde veren kurumlar var katılım bankaları...birevim vs onlara bak
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