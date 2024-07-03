Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Temmuz 2024 17:27
LGP 24 tl hayırlı olsun

Saat 10 dan sonra guzel bir zam gelmis herkese hayırlı olsun arkadaşlar. Zamminiz da hayirli olsun

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