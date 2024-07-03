Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


03 Temmuz 2024 17:39
eş durumundan atama
eşim hatay depreminden sonra sağlık mazeretinden dolayı( hastane olmaması) başka ile atandı. ben 1 yıllık aday öğretmenim. 1 ay önce evlendik. ben eşimin yanına mazeret tayiniyle gidebilir miyim?

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