Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Temmuz 2024 18:13
Eş durumu fikir danışması
Yeni evlendim ve yeni memurum eşim başka şehirde 4-5 yıllık kadrolu hemşire eş durumu dilekçesi verdim hemen hemen herkes 1 kereye mahsus eşine tabi olabilirsin diyor ama bazıları olamazsın diyor eşin sana tabi olacak kadrolu olduğu için diyor bu konuda bilgisi olan başına gelen var mı dilekçe verdim değerlendirmede ona göre düğün planı yapacaktım

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