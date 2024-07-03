Eş durumu fikir danışması

Yeni evlendim ve yeni memurum eşim başka şehirde 4-5 yıllık kadrolu hemşire eş durumu dilekçesi verdim hemen hemen herkes 1 kereye mahsus eşine tabi olabilirsin diyor ama bazıları olamazsın diyor eşin sana tabi olacak kadrolu olduğu için diyor bu konuda bilgisi olan başına gelen var mı dilekçe verdim değerlendirmede ona göre düğün planı yapacaktım

Yeni evlendim ve yeni memurum eşim başka şehirde 4-5 yıllık kadrolu hemşire eş durumu dilekçesi verdim hemen hemen herkes 1 kereye mahsus eşine tabi olabilirsin diyor ama bazıları olamazsın diyor eşin sana tabi olacak kadrolu olduğu için diyor bu konuda bilgisi olan başına gelen var mı dilekçe verdim değerlendirmede ona göre düğün planı yapacaktım