Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


03 Temmuz 2024 20:04
Mazeret tayini sonrası işlemler

Ben att yim mazeret tayini isteyeceğim tayin onaylandıktan sonra çalışacağım 112 noktasını kendim seçebiliyor muyum yoksa il sağlık müdürlüğü mü belirliyor ikametgahım dan uzak bir noktaya verebilirler mi

Çok Yazılan Konular

2024 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası bekleyenlerEs durumu mazereti eski görev yerine dönüşillerarasi ankaraGAZİANTEP iller arası tayinEş durumu ataması sebebiyle ihbar süresi var mıdır ?iller arasi tayin istemi ucretsiz izindeyken yapilamiyor muJandarmadan sağlık bakanlığına geçişÖzel sektör eş durumuBECAYİŞ...DİYARBAKIR DİŞ VERİLİR...TIBBİ SEKRETER... ÖNLİSANS...657 KADROLU...ASM ye geciss bilgii

Sözlük

ölüm ayini 1 Güven 1 karısından fazla maaş alan erkek 1 hasat 1 sigaraya 10 tl zam gelmesi 2 fetö şüphelisi diye fişlenen kişiler olduğu iddiası 2 sarımsak 1 unutulmak 1 kitap okuma alışkanlığı 2 mavi dil 1

Son Haberler

Ali Yalçın duyurdu: 2. İl dışı başvuruları alınacakFabrikada üzerine kütük düşen işçi hayatını kaybettiDiyarbakır'da eski taş ocağındaki kazıda bulunan gömülü çocuk sayısı 60'a yükseldiBakan Tunç: 9'uncu Yargı Paketi ülkemiz için hayırlı olsunBakan Göktaş'tan gençlere tavsiye: Her ne iş yapıyorsanız en iyisini yapın

Editörün Seçimi

haizran ayi enflasyon beklentiniz kac arkadaslarYeter artık istifa edin şu saçma sendikalarınızdamMerkez Bankası Haziran ayı Enflasyon AnketiMemura ve Memur Emeklisine Refah Payı Verilmelidir.Milli Eğitim'e eğitimci bir bakan fonlayabilir misiniz ?2024 Haziran maaşlarımızı yazalımMahmut Özer yeniden Milli Eğitim Bakanı olsun.Güncel Zam oranıAlkollü araç kullanmaktan ehliyet kaptırmakMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?