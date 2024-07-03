Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea



Editör
03 Temmuz 2024 20:07
İkinci iller arası ve il içi yer değiştirme Duyurusu. 11-16 Temmuz / 23-26 Temmuz

İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 11-16 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınarak atama işlemi 18 Temmuz 2024 tarihinde,

İl içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 23-26 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınarak atama işlemi 30 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir.


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aa.gülçiçek1100
Memur
03 Temmuz 2024 20:28
isteyen meslektaşlarıma hayırlı olsun..:)

Datdiriditdit
Aday Memur
03 Temmuz 2024 21:01

Hayırlı olsun diyelim. Atamaya açılan okulları görünce aslında sadece öğretmenin sırtının sıvazlandığını göreceğiz yine.

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