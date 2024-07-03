Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


03 Temmuz 2024 20:46
Memura 19 İşçiye 25 Zam

-Memursen'in yaptığı sözleşme ile uğradığımız hak kaybı (dönem zamların birbirine yakın değerlerde olmaması)

-Maaş hesaplanmasında ki garip yöntem (her dönemde bir önceki zammın geri alınması)

sebeplerinden ötürü memurlar %19 zam alırken işçiler yaklaşık %25 zam alacaklar

Neden ilginizi çekmiyor?


corolesque
Aday Memur
03 Temmuz 2024 21:02

memurlar hakkını arayamazlar da ondan.


Bankamatikmemur
Aday Memur
03 Temmuz 2024 21:17

Memur-sen öğretmenlerin sendikası onlar haklarını aldılar ödemeleri gayet iyi piyasaya göre ek ödemeleri falan

Onların dertleri yazın okula gelmemek sıcakta

Bu oluşum diğer memur maaşlarına sekte vurdu

Onu geçtim bu seferde Tuik kalemle enflasyonu yarı yarıya hesaplıyor :)


Devir Kötü
Şube Müdürü
03 Temmuz 2024 21:32

Keşke öğretmen olsaydım.

Bankamatikmemur, 34 dk. önce

Memur-sen öğretmenlerin sendikası onlar haklarını aldılar ödemeleri gayet iyi piyasaya göre ek ödemeleri falan

Onların dertleri yazın okula gelmemek sıcakta

Bu oluşum diğer memur maaşlarına sekte vurdu

Onu geçtim bu seferde Tuik kalemle enflasyonu yarı yarıya hesaplıyor :)

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