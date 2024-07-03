Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


03 Temmuz 2024 21:20
İlişik kesme nedeniyle maaş

Konuyla alakalı bilgisi olan cevap verirse sevinirim.bu sene tayinciyim yarın ilişik kesiyorum.8 temmuz pazartesi günü yeni yerkmde başlama yaptığım takdirde gittiğim yerden 15 temmuzda maaş alabilir miyim ?


emirimmm
Aday Memur
03 Temmuz 2024 22:03

Arkadaşım bildiğim kadarıyla 6-7 gibi yapıldığı söylenirdi.fakat artık basladigin zaman ek bordro y


ahmet7174
Memur
03 Temmuz 2024 22:04
bordro 9 unda hazırlanır. aşırsın kardeşim.

Cer4160
Aday Memur
03 Temmuz 2024 22:17

Eyv. Sagolun

Toplam 3 mesaj

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